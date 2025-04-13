Всего лишь коллега? Известный эстонский актер прибыл на церемонию EFTA вместе с загадочной спутницей

11 апреля в концертном зале Alexela состоялась церемония вручения премий в области кинематографии и телевидения (EFTA), на которой присутствовал и актер Яан Ууспыльд. Портал Elu24 поинтересовался у Яна его впечатлениями от гала-вечера, а также отношениями с загадочной спутницей, с которой он в этот раз появился на мероприятии.