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Всего лишь коллега? Известный эстонский актер прибыл на церемонию EFTA вместе с загадочной спутницей

Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

11 апреля в концертном зале Alexela состоялась церемония вручения премий в области кинематографии и телевидения (EFTA), на которой присутствовал и актер Яан Ууспыльд. Портал Elu24 поинтересовался у Яна его впечатлениями от гала-вечера, а также отношениями с загадочной спутницей, с которой он в этот раз появился на мероприятии.

Яан Ууспылд говорит, что полностью насладился вчерашним вечером. «Я остался очень доволен. Был только на второй части, потому что в первой у меня было стендап-выступление в ресторане Chicago. Шоу было очень крутым, а по-моему, Таукар - один из лучших, отличная работа», - рассказывает Ууспыльд, похвалив ведущего церемонии EFTA Карла-Эрика Таукара.

За кого болел сам актер? Ууспыльд рад, что художественный фильм Марко Раада «8 лиц озера Бива» получил множество наград. «Я очень рад этому», - признается он.

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