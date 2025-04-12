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Революция, тающая во рту: созданные эстонцами таблетки для чистки зубов вытесняют тюбики с пастой

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Erakogu

Все началось с простой идеи ученической фирмы - сделать чистку зубов в дороге удобнее и обойти ограничения на провоз жидкостей в ручной клади. Так родился продукт Fresmy - таблетки для чистки зубов, которые оказались не только удобным и новаторским решением, но и экологичной альтернативой привычной пасте.

О том, с чего начался их путь, какие трудности, радости и мечты стоят за этим проектом, рассказывает супружеская пара, стоящая у руля компании. Fresmy доказывает: маленькая идея может вывести на мировую арену.

«Все началось с ученического конкурса - у ребят появилась идея создать зубную пасту в твердой форме», - вспоминает исполнительный директор Fresmy Марко Кург. Цель была проста: упростить путешествия и избавиться от проблем с жидкостями в ручной клади. Но вскоре стало ясно, что потенциал этой идеи куда шире.

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