Революция, тающая во рту: созданные эстонцами таблетки для чистки зубов вытесняют тюбики с пастой

Все началось с простой идеи ученической фирмы - сделать чистку зубов в дороге удобнее и обойти ограничения на провоз жидкостей в ручной клади. Так родился продукт Fresmy - таблетки для чистки зубов, которые оказались не только удобным и новаторским решением, но и экологичной альтернативой привычной пасте.