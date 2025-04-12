55-летней звезде «Гарри Поттера» сделали сложную операцию: в каком состоянии сейчас актер

«Девушка Ника говорила ему, что он должен проверить свою шею у врача. Но он просто отвечал, что приложит грелку. Когда он все же обратился к врачам, его отправили в отделение неотложной помощи и сказали: "Мы должны сделать вам срочную операцию, потому что это угрожает вашей жизни".

Я разговаривал с одним из членов семьи Ника. Оказалось, что он как-то повредил шею, и это повлияло на его спинной мозг и некоторые отделы, которые управляют вашей речью и способностью ходить», - объяснил друг актера.

Оказалось, что во время операции Нику пришлось удалить четыре кости из позвоночника. Вместо них установили импланты. По словам друга Ника, состояние мужчины улучшилось, однако пока ему трудно самостоятельно передвигаться.