ГОРОСКОП НА 13 АПРЕЛЯ Раков ждут трудности, Рыбам повезет

Лев

Вы настроены не слишком дружелюбно, что может стать причиной серьезных проблем в отношениях с любимым человеком. Без взаимных уступок преодолеть трудности не удастся, тем более, что речь не идет о принципиальных для вас вопросах. Увы, приходится смириться с тем, что не все желания могут быть исполнены немедленно – не пытайтесь бороться с обстоятельствами, в сложившейся ситуации лучше попытаться приспособиться к ним.

С профессиональной точки зрения день очень хорош. Вам присущи напористость и целеустремленность, которые позволят добиться успеха на любых переговорах, одержать верх над конкурентами и решить самые сложные поставленные задачи.

Дева

День пройдет неплохо, если вы будете действовать в соответствии с заранее составленным планом и настроитесь на серьезный лад. Избегайте опрометчивых поступков, не шокируйте окружающих экстравагантными выходками. Спокойствие и уверенность в себе станут лучшими помощниками на сложных деловых переговорах, позволят избежать конфликтов, достичь взаимопонимания с новыми партерами. Финансовые проблемы разрешатся благодаря вашему умению разумно распоряжаться деньгами.

Благоприятный день для общения с родственниками, семейных праздников и дружеских встреч. Неплохо пройдут и романтические свидания, однако для начала новых отношений момент сейчас не самый подходящий. Серьезные физические нагрузки нежелательны.

Весы