Назван простой и эффективный способ быстро успокоиться

В такой ситуации можно воспользоваться советом легендарного Уоррена Баффета: «Сохраняйте голову, даже если многие вокруг вас, кажется, теряют ее». Один из самых простых и эффективных способов «сохранять голову» - это микромедитации.

По словам врача Эстер Стернберг, микромедитации не отнимают много времени, и вы можете практиковать их когда и где угодно, пишет CNBC.

Пять полезных повторений микромедитации:

Выполняйте упражнения на глубокое дыхание: сделайте глубокий вдох диафрагмой и положите руки на живот, чтобы убедиться, что он движется вперед, когда вы вдыхаете. Затем сделайте медленный выдох. «Вы делаете это несколько раз, и это немедленно затормозит реакцию на стресс», - сказала Стернберг.

Проводите время на природе: прогулка в парке может помочь расслабиться, сказала специалист. Она посоветовала во время прогулки переключиться с мыслей на окружающий мир.

Выпейте чашку чая: это поможет заземлиться в настоящем моменте. Когда вы пьете чай, «почувствуйте теплую чашку на своих руках и думайте о вещах, за которые вы благодарны, например, за то, что у вас есть чашка, из которой можно пить», сказала Штернберг.

Благодарность прежде всего: исследования показывают, что запись того, что вы цените, по крайней мере раз в неделю может побудить вас чувствовать себя более позитивно и оптимистично. Включите благодарность в свою жизнь, выходя на улицу и ценя то, что вы видите и слышите, и думая о своих близких и о том, как вам повезло с ними, предложила Стернберг.

Сосредоточьте внимание на том, что вас окружает: если вы чувствуете тревожность, сосредоточьтесь на определенных объектах или аспектах вашего окружения, сказала Стернберг.

Попробуйте метод 5-4-3-2-1, определив пять вещей, которые вы видите, четыре вещи, которые вы можете потрогать, три вещи, которые вы слышите, две вещи, которые вы обоняете, и одну вещь, которую вы пробуете на вкус.