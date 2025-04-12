Обнародован рейтинг самых дорогих городов мира в 2025 году

Список составлен на основе средней цены за квадратный метр первоклассной квартиры площадью 100-200 кв м.

Рейтинг возглавил Монако, где квартиры такой площади часто стоят более $38 800 за кв м. Издание отметило, что вовсе не случайно, что уровень благосостояния на душу населения в этом городе самый высокий, а в целом более сорока процентов жителей являются миллионерами: самая высокая доля среди всех городов мира.

На втором месте оказался Нью-Йорк, где средняя стоимость элитной квартиры составляет $27 500 за кв м. Этот город также возглавил рейтинг самых богатых городов в мире, поскольку там проживает около 384 500 миллионеров.

Гонконг, Лондон и Сен-Жан-Кап-Ферра замыкают пятерку лидеров, но интересно, что на самом деле во Франции больше всего городов в полном списке самых дорогих городов мира - Париж, Сен-Жан-Кап-Ферра, Ницца, Канны, Антиб и Эз включены в двадцатку лучших, а США занимают второе место.

В целом ТОП-10 рейтинга самых дорогих городов мира выглядит так: