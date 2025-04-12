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Обнародован рейтинг самых дорогих городов мира в 2025 году

Фото статьи
Фото: Shutterstock

Ни для кого не секрет, что жизнь в городах по всей планете из года в год становится все дороже. Henley&Partners, компания, которая изучает миграцию благосостояния, ежегодно публикует отчет о том, какие города самые дорогие из всех.

Список составлен на основе средней цены за квадратный метр первоклассной квартиры площадью 100-200 кв м.

 Рейтинг возглавил Монако, где квартиры такой площади часто стоят более $38 800 за кв м. Издание отметило, что вовсе не случайно, что уровень благосостояния на душу населения в этом городе самый высокий, а в целом более сорока процентов жителей являются миллионерами: самая высокая доля среди всех городов мира.

На втором месте оказался Нью-Йорк, где средняя стоимость элитной квартиры составляет $27 500 за кв м. Этот город также возглавил рейтинг самых богатых городов в мире, поскольку там проживает около 384 500 миллионеров.

Гонконг, Лондон и Сен-Жан-Кап-Ферра замыкают пятерку лидеров, но интересно, что на самом деле во Франции больше всего городов в полном списке самых дорогих городов мира - Париж, Сен-Жан-Кап-Ферра, Ницца, Канны, Антиб и Эз включены в двадцатку лучших, а США занимают второе место.

В целом ТОП-10 рейтинга самых дорогих городов мира выглядит так:

  1. Монако
  2. Нью-Йорк
  3. Гонконг
  4. Лондон
  5. Сен-Жан-Кап-Ферра
  6. Париж
  7. Сидней
  8. Палм-Бич
  9. Майами-Бич
  10. Лос-Анджелес
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