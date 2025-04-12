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Глоба назвала два знака, которым апрель принесет трудные испытания

Фото статьи
Фото: Thanumporn Thongkongkaew/Shutterstock

Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз на апрель 2025 года и выделила два знака Зодиака, которым в этот период необходимо уделить особое внимание своему самочувствию.

Овны:

Овнам грозит повышенная тревожность и эмоциональное напряжение. Частые стрессы могут спровоцировать нарушения в работе сердца и сосудов. Глоба советует не откладывать визит к врачу при первых тревожных сигналах и избегать излишних переживаний, выделяя время на отдых.

Тельцы:

Тельцам следует пересмотреть свой график. Склонность к трудоголизму может обернуться хронической усталостью и ухудшением здоровья. Астролог рекомендует соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Тамара Глоба советует всем знакам Зодиака прислушиваться к своим ощущениям и интуиции.

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