Глоба назвала два знака, которым апрель принесет трудные испытания

Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз на апрель 2025 года и выделила два знака Зодиака, которым в этот период необходимо уделить особое внимание своему самочувствию.
Овны:
Овнам грозит повышенная тревожность и эмоциональное напряжение. Частые стрессы могут спровоцировать нарушения в работе сердца и сосудов. Глоба советует не откладывать визит к врачу при первых тревожных сигналах и избегать излишних переживаний, выделяя время на отдых.
Тельцы:
Тельцам следует пересмотреть свой график. Склонность к трудоголизму может обернуться хронической усталостью и ухудшением здоровья. Астролог рекомендует соблюдать баланс между работой и отдыхом.
Тамара Глоба советует всем знакам Зодиака прислушиваться к своим ощущениям и интуиции.