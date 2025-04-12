Глоба назвала два знака, которым апрель принесет трудные испытания

Овнам грозит повышенная тревожность и эмоциональное напряжение. Частые стрессы могут спровоцировать нарушения в работе сердца и сосудов. Глоба советует не откладывать визит к врачу при первых тревожных сигналах и избегать излишних переживаний, выделяя время на отдых.