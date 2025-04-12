«Абсолютно ненормально»: Меган Маркл появилась в Нью-Йорке с кортежем охраны

Меры безопасности, которые в сети назвали чрезмерными, 43-летняя жена принца Гарри предприняла на фоне его отъезда в Лондон ради суда по возобновлению охраны семьи. Вечером минувшего четверга Маркл появилась в Нью-Йорке с кортежем из трех внедорожников и полицейской машины без опознавательных знаков.

По данным издания, Меган наняла бывших агентов Секретной службы в качестве части своей личной охраны, а в одном из автомобилей, принадлежавшем полицейскому управлению Нью-Йорка, находились также два детектива.

Сообщается, что два автомобиля были подставными на случай, если потребуется отвлечь внимание папарацци. Этот полупустой кортеж проехал по наполненным автомобилями и людьми улицам города и также вернулся обратно: никакой ожидаемой погони не последовало.

Источник среди папарацци заявил, что меры безопасности герцогини были абсолютно ненормальными и совершенно чрезмерными. «У Тейлор Свифт обычно две машины - в одной она сама, а в другой - ее команда», - отметил инсайдер.

Источник также отметил, что другие звезды первой величины, такие как Ким Кардашьян, Джей-Зи, Бейонсе и Рианна, путешествуют на одной машине, если только они не с семьей, но никого не сопровождает полиция.