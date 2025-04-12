ВИДЕО Где же весна? В Эстонии выпал снег

В пятницу вечером Департамент окружающей среды предупредил, что мокрый снег сделает дороги в Центральной и Восточной Эстонии скользкими в субботу.

Синоптик Кайро Кийтсак также поделился с подписчиками в Facebook утренним видео снегопада. «Отказывается уходить», - написал синоптик.

Однако снежный покров продержится недолго, и холода отступят. Согласно прогнозу погоды Департамента окружающей среды, в ближайшие дни станет заметно теплее, а в начале следующей недели ожидается до 19 градусов тепла.

Синоптик Кайро Кийтсак также сообщил в соцсетях, что недельный период холодов закончится в воскресенье, и погода начнет приобретать более весенний характер.

«С юга к нам придет более теплый воздух, и температура начнет стремительно расти. На предстоящей неделе воздух прогреется до 14-20°C, а во второй половине недели возможны и до 25°C. Под дождевыми облаками и на открытом ветру у побережья, а также в условиях тумана, который ожидается в первую очередь на островах и прибрежных районах, будет, конечно, прохладнее», - пишет Кийтсак в Facebook.