Мелани Хэмрик моложе Джаггера на 44 года. Об их помолвке ходили слухи раньше, однако лишь накануне балерина официально призналась, что певец сделал ей предложение несколько лет назад. Впрочем, пока влюбленные не спешат с церемонией свадьбы.

«Мы обручились два или три года назад. Возможно, однажды мы поженимся, а может, нет. Мы настолько счастливы в нашей теперешней жизни, что я бы очень боялась что-то менять», - призналась Мелани.

По словам балерины, они с Миком заботятся друг о друге.

«Мы стараемся поддерживать друг друга, быть рядом и заботиться о том, чтобы все были счастливы. Это все, что для меня важно, и все, к чему я стремлюсь», - отметила возлюбленная Джаггера.

Кто такая невеста Мика Джаггера

Мелани Хэмрик - бывшая балерина. Она познакомилась с Миком Джаггером в 2014 году в Японии. Легендарный музыкант был женат только один раз: с 1971 по 1978 годы на Бьянке Джаггер. Впрочем, у него есть дети и от неофициальных отношений.