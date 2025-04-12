Меган Маркл высказалась о хейте в свой адрес

Меган Маркл высказалась о хейте, который льется в ее адрес в сети. Супруга принца Гарри затронула тему буллинга во время премьеры своего подкаста «Исповедь женщины-основательницы».
Первая гостья герцогини Сассекской, основательница платформы знакомств Bumble Уитни Вулф Херд, заявила, что обеспокоена масштабом ненависти в отношении Меган. «Когда я вижу, как к тебе относятся в СМИ - а это масштаб, который я никогда не пойму, - мое сердце разрывается. Это несправедливо», - сказала она.
43-летняя Маркл согласилась с Херд. «Может быть. Потому что ты можешь меня понять и ты знаешь, как мне помочь», - заявила она. Меган также согласилась с заявлением гостьи о том, что в большей части случаев ее хейтерам нечего ей предъявить. «Я знаю это», - сказала Маркл.
При этом супруга принца Гарри возразила на слова Херд о том, что издевательства над ней - это другая боль, нежели та, что испытывала от осуждения сама Херд, когда запускала свой бизнес. «Это ощущается одинаково независимо от того, в каком масштабе происходит», - заключила Меган.
С момента женитьбы на Гарри в 2018 году бывшая голливудская звезда Меган Маркл постоянно испытывает нападки по разным поводам. В Англии обсуждали ее происхождение: одни считали, что она не подходит принцу из-за того, что она американка и не родилась в знатной семье, другие говорили, что она стала женой наследника короны именно благодаря цвету кожи.
На родине Гарри Меган также критиковали за частое нарушение протоколов, чрезмерные расходы (например, на полеты супругов на частном самолете) и расточительство при покупке нарядов и украшений.