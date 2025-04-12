Меган Маркл высказалась о хейте в свой адрес

Первая гостья герцогини Сассекской, основательница платформы знакомств Bumble Уитни Вулф Херд, заявила, что обеспокоена масштабом ненависти в отношении Меган. «Когда я вижу, как к тебе относятся в СМИ - а это масштаб, который я никогда не пойму, - мое сердце разрывается. Это несправедливо», - сказала она.

43-летняя Маркл согласилась с Херд. «Может быть. Потому что ты можешь меня понять и ты знаешь, как мне помочь», - заявила она. Меган также согласилась с заявлением гостьи о том, что в большей части случаев ее хейтерам нечего ей предъявить. «Я знаю это», - сказала Маркл.

При этом супруга принца Гарри возразила на слова Херд о том, что издевательства над ней - это другая боль, нежели та, что испытывала от осуждения сама Херд, когда запускала свой бизнес. «Это ощущается одинаково независимо от того, в каком масштабе происходит», - заключила Меган.

С момента женитьбы на Гарри в 2018 году бывшая голливудская звезда Меган Маркл постоянно испытывает нападки по разным поводам. В Англии обсуждали ее происхождение: одни считали, что она не подходит принцу из-за того, что она американка и не родилась в знатной семье, другие говорили, что она стала женой наследника короны именно благодаря цвету кожи.