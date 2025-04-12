«Порочит женщину и домогается ее»: Тейлор Свифт подала в суд на Канье Уэста

Канье заявил в личном блоге о том, что якобы знает любовников Свифт. Рэпер сообщил, что у Тейлор были интимные отношения с Джастином Бибером и Гарри Стайлсом.

Певица не стала терпеть такие выпады в свой адрес и подала иск против Канье. Юристы Тейлор уже направили все необходимые документы в суд. Девушка намерена добиться выдачи судебного приказа, принуждающего Уэста прекратить высказываться в ее адрес.

«На этот раз он зашел слишком далеко. Его утверждения не просто ложные, они клеветнические. Это не просто сплетни. Уэст домогается женщины, порочит ее и намеревается причинить вред ей и ее карьере, пора положить этому конец», - зявляет источник.

После этого Канье решил извиниться, правда, не перед Свифт. Рэпер обратился к Джею Зи, мужу Бейонсе, так как недавно он позволил себе назвать младших детей пары «недоразвитыми». Уэст разразился эмоциональным посланием.

«Мне жаль, Jay Z. Я чувствую себя плохо из-за своего твита, но я все еще чувствую, что отдал свою жизнь этой индустрии и думал, что так много людей были моей семьей. Но когда мне нужна была семья в какой-то реальной ситуации, никто из них не поддержал меня», - посетовал артист.