Неделю назад Ленна Куурмаа с радостью сообщила в Instagram, что у них появились первые ягнята.
А теперь она делится новостью: овечье стадо пополнилось!
«Бывает так, что овца рожает тройню, и один ягненок оказывается тааакой маленький, крошечный - вдвое меньше двух старших братьев», - делится Ленна фотографиями и видео крохотной, но невероятно стойкой Тийу.
«И ты с испугом обнаруживаешь их всех утром в шесть часов в овчарне: один уже лежит на земле, дрожит, но еще не в безнадежном состоянии - только что родился и весь мокрый. Но на ноги больше сам не встает и есть сил тоже нет. Ночной мороз совсем не на пользу мокрому у ягненку. Вот она - жизнь овцевода».
«Теперь ждем еще два дня - если потплеет, то мы снова пустим восстановившуюся Тийу повеселиться с остальными в хлеву», - подытоживает Ленна.
Ленна Куурмаа вместе с мужем Лаури переехала в Сетомаа в начале пандемии. 1 мая прошлого года в Обинице торжественно открылись новый отель и ресторан.
Недавно певица рассказала в социальных сетях, что в планах также - создание сада и плодового сада. «Я с самого начала мечтала о том, как было бы прекрасно выращивать органические продукты для ресторана. Пусть даже не на сто процентов, но хотя бы частично», - поделилась тогда Ленна в соцсетях.