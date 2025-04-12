Рекордсменка по диск-гольфу из Эстонии сообщила сразу три важные новости

Кристин Лятт, одержавшая в воскресенье победу на престижном турнире по диск-гольфу в Нэшвилле, поделилась своими мыслями о недавних событиях.
Ее искренний пост в соцсетях выглядит так:
«Последнее время в жизни происходит так много всего. События буквально обрушиваются одно за другим, и кажется, будто время бежит быстрее обычного. Я даже не успевала толком перевести дух, не говоря уже о том, чтобы уместить все в один пост.
Во-первых, я показываю отличную игру, и цифры это подтверждают. На трех турнирах мой средний рейтинг превысил 1000 (за исключением Остина, где я дважды все испортила на одной дорожке). Я достигла 101-й победы по версии PDGA и побила прежний рейтинг среди FPO-игроков - теперь он составляет 1003! Это невероятная радость!
Во-вторых, у меня важная новость, касающаяся карьеры и повседневных дел: после полутора лет сотрудничества мы с моим менеджером (Маттиас Вутт - прим. ред.) решили разойтись. Это значит, что мне самой пришлось заняться множеством закулисных дел - особенно теми, что связаны с сайтом. Учиться приходится быстро и многому. Местами это утомительно, но одновременно волнительно. Я горжусь тем, что решилась взять все под свой контроль.
И в-третьих... Сегодня выходит моя собственная коллекция одежды! Что!? Кто-нибудь, ущипните меня. Я до сих пор не верю, что это правда! Это была моя давняя мечта, казавшаяся недостижимой. Но, как я уже говорила, невозможное - это то, что ты еще не сделала».
В итоге, даже на фоне удивительных событий бывают моменты, когда хочется просто спрятаться под камень и остаться там. Иногда жизнь кажется тяжелой. Но потом вновь наступают мгновения, когда оглядываешься и думаешь: "Вау, как же все прекрасно".
Я безмерно благодарна за свою замечательную семью, добрых друзей, потрясающих болельщиков, самого любимого кота, отличных партнеров, уютный дом… и за смелость стремиться к своим мечтам. Поначалу они могли казаться невозможными, но я так многого добилась. Все это стало возможным, потому что я осмелилась выйти в свет. Чаще всего это приносит удовлетворение, но порой кажется беспощадным. И тогда тень от камня снова выглядит довольно уютной».