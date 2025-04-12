Рекордсменка по диск-гольфу из Эстонии сообщила сразу три важные новости

Ее искренний пост в соцсетях выглядит так:

«Последнее время в жизни происходит так много всего. События буквально обрушиваются одно за другим, и кажется, будто время бежит быстрее обычного. Я даже не успевала толком перевести дух, не говоря уже о том, чтобы уместить все в один пост.

Во-первых, я показываю отличную игру, и цифры это подтверждают. На трех турнирах мой средний рейтинг превысил 1000 (за исключением Остина, где я дважды все испортила на одной дорожке). Я достигла 101-й победы по версии PDGA и побила прежний рейтинг среди FPO-игроков - теперь он составляет 1003! Это невероятная радость!

Во-вторых, у меня важная новость, касающаяся карьеры и повседневных дел: после полутора лет сотрудничества мы с моим менеджером (Маттиас Вутт - прим. ред.) решили разойтись. Это значит, что мне самой пришлось заняться множеством закулисных дел - особенно теми, что связаны с сайтом. Учиться приходится быстро и многому. Местами это утомительно, но одновременно волнительно. Я горжусь тем, что решилась взять все под свой контроль.