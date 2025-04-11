ФОТО В семье Сильдару пополнение: ты даришь всем улыбку!

«Добро пожаловать, дорогой младший брат. Ты - удивительный малыш: такой крошечный, такой настоящий, такой до глубины души милый. Как только ты появился, наши глаза засветились от умиления, а сердце наполнилось восхищением и радостью.

Ты просто есть - тихо, с интересом разглядывая все вокруг своими большими глазами, будто думаешь: "Кто же все эти люди, которые по очереди хотят подержать меня на руках?" Ты даришь всем улыбку просто своим присутствием», - написал Хенри Сильдару на своей странице в Facebook.

Пост Хенри Сильдару. Фото: Henry Sildaru / Facebook

Смотрите пост Сильдару в Facebook здесь!

В конце прошлого года на гала-вечере «Звезды спортивного года» Тынис Сильдару и его жена Сигрид подтвердили, что вскоре у них родится ребенок. Вместе с ними на мероприятии присутствовал и сын Тыниса - Хенри Сильдару..​

Тынис Сильдару развелся с Лилиан Сильдару в 2020 году. У них двое детей - Келли и Хенри. Тынис женился на Сигрид Вахтра 9 сентября 2023 года.

Сына Тынис и Сигрид назвали Хенри Рууди. «Когда в семье уже есть два Хенри, показалось естественным, что и ты, дорогой младший брат, с гордостью будешь носить это имя. Но чтобы в будущем было проще понять, о ком именно идет речь, мы дали тебе еще и второе имя.