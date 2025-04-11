МИЛОЕ ФОТО Один случай на сорок миллионов: женщина родила идентичных четверняшек

Рейчел и ее муж Марко недавно смогли наконец забрать своих четырех новорожденных дочерей - Софию, Филомену, Веронику и Изабель - домой после нескольких месяцев интенсивной терапии в больнице. Девочки родились на 30-й неделе беременности и до сих пор нуждались в наблюдении специалистов.