МИЛОЕ ФОТО Один случай на сорок миллионов: женщина родила идентичных четверняшек

Рейчел Варгас, проживающая на Род-Айленде, США, удивила врачей и весь мир, когда родила естественным путем идентичных четверняшек. Это выдающийся случай, который, по оценкам, происходит лишь однажды из 40 миллионов родов.
Рейчел и ее муж Марко недавно смогли наконец забрать своих четырех новорожденных дочерей - Софию, Филомену, Веронику и Изабель - домой после нескольких месяцев интенсивной терапии в больнице. Девочки родились на 30-й неделе беременности и до сих пор нуждались в наблюдении специалистов.