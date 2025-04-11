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МИЛОЕ ФОТО Один случай на сорок миллионов: женщина родила идентичных четверняшек

Перевод: Влада Лаевалинд
Беременность. Фото иллюстративное.
Беременность. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Рейчел Варгас, проживающая на Род-Айленде, США, удивила врачей и весь мир, когда родила естественным путем идентичных четверняшек. Это выдающийся случай, который, по оценкам, происходит лишь однажды из 40 миллионов родов.

Рейчел и ее муж Марко недавно смогли наконец забрать своих четырех новорожденных дочерей - Софию, Филомену, Веронику и Изабель - домой после нескольких месяцев интенсивной терапии в больнице. Девочки родились на 30-й неделе беременности и до сих пор нуждались в наблюдении специалистов.

Особенно примечателен тот факт, что дети были зачаты естественным путем, без какого-либо лечения бесплодия или медицинского вмешательства - это чрезвычайно редкое биологическое явление.

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