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СОЛНЕЧНЫЕ КАДРЫ Эстонский инвестор показала поклонникам свежие фото из путешествия: заблудилась, но нашла себя

Катри Теллер.
Катри Теллер. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Недавно сбежавшая от серых будней под солнечные лучи за границу ведущая, предприниматель и инвестор Катри Теллер радует поклонников горячими кадрами перед возвращением в Эстонию. Хотя, по ее словам, в Азии весьма комфортно, она безумно скучает по родине. «Совсем скоро я буду дома. Я так скучаю по свежему эстонскому воздуху», - сказала Теллер.

Ведущая популярного подкаста Blondcast, 43-летняя Катри Теллер, в феврале поделилась с подписчиками в Instagram искренними размышлениями, касающимися как ее прежних решений, так и взглядов на будущее.

«В 2006 году, в 24 года, я освободилась от нездоровых отношений и стрессовой работы. Я также продала свой дом, что дало мне достаточно средств, чтобы взять паузу и путешествовать по миру. Однако всего через неделю я приняла новое предложение о работе, встретила нового парня и купила квартиру как раз незадолго до начала экономического кризиса», - написала тогда Теллер, добавив, что теперь она отправляется за границу.

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