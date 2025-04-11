СОЛНЕЧНЫЕ КАДРЫ Эстонский инвестор показала поклонникам свежие фото из путешествия: заблудилась, но нашла себя

«В 2006 году, в 24 года, я освободилась от нездоровых отношений и стрессовой работы. Я также продала свой дом, что дало мне достаточно средств, чтобы взять паузу и путешествовать по миру. Однако всего через неделю я приняла новое предложение о работе, встретила нового парня и купила квартиру как раз незадолго до начала экономического кризиса», - написала тогда Теллер, добавив, что теперь она отправляется за границу.