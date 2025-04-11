СОЛНЕЧНЫЕ КАДРЫ Эстонский инвестор показала поклонникам свежие фото из путешествия: заблудилась, но нашла себя

Недавно сбежавшая от серых будней под солнечные лучи за границу ведущая, предприниматель и инвестор Катри Теллер радует поклонников горячими кадрами перед возвращением в Эстонию. Хотя, по ее словам, в Азии весьма комфортно, она безумно скучает по родине. «Совсем скоро я буду дома. Я так скучаю по свежему эстонскому воздуху», - сказала Теллер.
Ведущая популярного подкаста Blondcast, 43-летняя Катри Теллер, в феврале поделилась с подписчиками в Instagram искренними размышлениями, касающимися как ее прежних решений, так и взглядов на будущее.