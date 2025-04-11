Вэл Килмер умер не только от пневмонии: опубликовано свидетельство о смерти актера

1 апреля в возрасте 65 лет в Лос-Анджелесе умер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена в фильме 1995 года «Бэтмен навсегда». Дочь американского актера Мерседес Килмер говорила, что причиной его смерти стала пневмония. Также известно, что актер страдал раком гортани, с которым боролся с 2014 года.
В распоряжении издания TMZ оказалось свидетельство, выданное Департаментом здравоохранения округа Лос-Анджелес, о смерти Вэла Килмера. Сегодня оно было опубликовано.
Согласно документу, причина смерти Килмера - пневмония, как говорилось ранее. Указаны и другие причины: острая гипоксемическая дыхательная недостаточность, хроническая дыхательная недостаточность и плоскоклеточная карцинома основания языка. В качестве сопутствующих факторов названы недоедание и трахеокожный свищ.
Фото свидетельства о смерти Вэла Килмера смотрите здесь!
Также издание узнало, здоровье Килмера в последние годы жизни сильно ухудшилось: актер был прикован к постели в течение нескольких месяцев перед смертью.