Вэл Килмер умер не только от пневмонии: опубликовано свидетельство о смерти актера

1 апреля в возрасте 65 лет в Лос-Анджелесе умер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена в фильме 1995 года «Бэтмен навсегда». Дочь американского актера Мерседес Килмер говорила, что причиной его смерти стала пневмония. Также известно, что актер страдал раком гортани, с которым боролся с 2014 года.