ВИДЕО Жители Вырумаа страдают из-за проблем с водопроводом: с работы приходится носить домой канистры с чистой водой

«С 31 марта из крана течет коричневая вода», - рассказывает житель Выру, живущий в многоквартирном доме, где в конце марта заменили насос. По его словам, именно после этого и начались проблемы. «Сегодня уже двенадцатый день - это переходит все границы», - добавляет, уточняя, что вода в бачке унитаза темно-коричневая.