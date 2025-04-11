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ВИДЕО Жители Вырумаа страдают из-за проблем с водопроводом: с работы приходится носить домой канистры с чистой водой

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Kristjan Teedema

«С 31 марта из крана течет коричневая вода», - рассказывает житель Выру, живущий в многоквартирном доме, где в конце марта заменили насос. По его словам, именно после этого и начались проблемы. «Сегодня уже двенадцатый день - это переходит все границы», - добавляет, уточняя, что вода в бачке унитаза темно-коричневая.

В Facebook-группе Võrukad! 30,0 tuh liiget Янари опубликовал видео, в котором рассказал о серьезных проблемах с водой в районе Кубья в Выру. По его словам, они начались после замены насоса.

«У кого-нибудь еще после замены насоса в районе Кубья возникли проблемы с водопроводом?» - спрашивает он и делится видео, на котором видно, как из унитаза течет вода темно-коричневого цвета.

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