Три знака Зодиака на этих выходных будут плакать навзрыд

Рак

Вас могут захлестнуть воспоминания или внутренние переживания, связанные с прошлым. Кто-то из близких может случайно задеть за живое, или события напомнят вам о тех, кого вы уже отпустили. Ваши слезы будут искренними, но очень необходимыми - они помогут освободить сердце от накопившихся чувств.

Скорпион

Эти выходные могут принести вам разочарование в человеке или ситуации, на которую вы возлагали большие надежды. Ожидания не совпадут с реальностью, и это заставит вас задуматься о будущем. Не сдерживайте эмоции - вам важно прожить этот момент, чтобы двигаться дальше без груза обид.

Рыбы