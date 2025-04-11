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Три знака Зодиака на этих выходных будут плакать навзрыд

Женщина плачет. Фото иллюстративное.
Женщина плачет. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Иногда даже самые сильные люди сталкиваются с моментами, когда эмоции берут верх. Эти выходные могут оказаться непростыми для некоторых знаков Зодиака, пишет Униан.

Рак

Вас могут захлестнуть воспоминания или внутренние переживания, связанные с прошлым. Кто-то из близких может случайно задеть за живое, или события напомнят вам о тех, кого вы уже отпустили. Ваши слезы будут искренними, но очень необходимыми - они помогут освободить сердце от накопившихся чувств.

Скорпион

Эти выходные могут принести вам разочарование в человеке или ситуации, на которую вы возлагали большие надежды. Ожидания не совпадут с реальностью, и это заставит вас задуматься о будущем. Не сдерживайте эмоции - вам важно прожить этот момент, чтобы двигаться дальше без груза обид.

Рыбы

Вашу тонкую душевную натуру в эти дни может ранить даже незначительная ситуация. Кто-то из окружающих случайно заденет ваши чувства, или вы слишком близко примете к сердцу чужие слова. Позвольте себе поплакать - ваши слезы станут началом внутреннего облегчения и новым этапом внутреннего равновесия.

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