ВИДЕО Рижанки засняли Джуда Лоу, который шел по улице в образе Путина

Латвийские девушки опубликовали в TikTok видео, в котором им удалось заснять известного голливудского актера Джуда Лоу по пути на съемочную площадку в Риге.
В коротком ролике показан Джуд Лоу, одетый в костюм (явно в образе Владимира Путина), который, по словам авторов ролика, направляется на съемочную площадку. У актера была охрана, а потому девушки не просили сделать совместное фото.
В настоящее время в Риге проходят съемки фильма «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin - прим.ред.) по одноименному роману Джулиано да Эмполи. В фильме актер Джуд Лоу играет Владимира Путина.
Действие фильма происходит в России в начале 1990-х годов. Главный герой - телепродюсер Вадим Баранов, который начинает работать политтехнологом Путина и становится весьма влиятельной личностью.
Уже сообщалось, что роль Баранова исполнит Пол Дано, а возлюбленную главного героя сыграет Алисия Викандер.
@zeshoppings
👯♀️ Divas draudzenes – Zane un Elīna – ZE Shopping. Šis bija negaidīti jauki – dzīvē redzēt vienu no mūsu mīļākajiem aktieriem, Jude Law (Zanei – pats mīļākais) 💕. Diemžēl nepietika drosmes palūgt kopbildi, un apsardze bija top līmenī 😎. *video ar nelielu laika nobīdi, uzņemts marta beigās.♬ original sound - zeshoppings