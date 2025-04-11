ВИДЕО Рижанки засняли Джуда Лоу, который шел по улице в образе Путина

В коротком ролике показан Джуд Лоу, одетый в костюм (явно в образе Владимира Путина), который, по словам авторов ролика, направляется на съемочную площадку. У актера была охрана, а потому девушки не просили сделать совместное фото.

В настоящее время в Риге проходят съемки фильма «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin - прим.ред.) по одноименному роману Джулиано да Эмполи. В фильме актер Джуд Лоу играет Владимира Путина.

Действие фильма происходит в России в начале 1990-х годов. Главный герой - телепродюсер Вадим Баранов, который начинает работать политтехнологом Путина и становится весьма влиятельной личностью.

Уже сообщалось, что роль Баранова исполнит Пол Дано, а возлюбленную главного героя сыграет Алисия Викандер.