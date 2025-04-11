София Ротару рассказала о диете, которая позволяла сбросить 6-8 килограммов за 20 дней

С тех пор не проходит и дня, чтобы певица не вспоминала мужа. Какими были отношения между ними, показывает архивная запись 1997 года, опубликованная на сайте поклонников Софии Михайловны.

В видео корреспондент спрашивает Анатолия Евдокименко о его отношении к решению жены не есть в течение месяца и похудеть на 8 килограммов, пишут Fakty.

«Мне всегда жалко было жену, - отвечает муж Ротару. - Я всегда говорил ей "Как ты можешь так мучить себя?"»

«Ему жаль было наблюдать за случаями, когда мы приезжали на дачу, я готовила для всей семьи, после чего они все садились за стол, а я выходила из дома и уходила гулять», - признается певица на видео.

По ее словам, даже сваха признавалась, что София Михайловна - мужественный человек. В то же время, артистка уверяет, что это было ей нужно, ведь позволяло чувствовать легкость и всегда быть «в форме».

Что касается самой диеты: ее нужно соблюдать 20 дней для того, чтобы потерять 6-8 килограммов.

Сначала 2 дня употреблять только кефир, затем 2 дня - белковую пищу, и еще 2 дня - фрукты и овощи. После двух дней на кефире можно с утра съесть ржаной хлеб с маслом и медом и кофе с молоком. В обед - кусочек отварной курицы, а вечером одно яйцо с творогом. Так 2 дня.

А потом утром - 1 яблоко и 1 апельсин. В обед - овощной супчик, а вечером - салат из огурцов или помидоров, можно отварить морковь или свеклу. И так 2 дня. Все повторять 20 дней. Что касается фирменного блюда, то таким Софья Михайловна считает жареный картофель.