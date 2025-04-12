ГОРОСКОП НА 12 АПРЕЛЯ Благодаря интуиции Раки смогут избежать трудностей, а Девам придется справляться с проблемами самостоятельно

Стрелец

Жизненный потенциал невысок, поэтому не исключены недомогания, перепады настроения. Очень велика ваша восприимчивость; старайтесь больше общаться с жизнерадостными, оптимистически настроенными людьми, и держитесь подальше от унылых и мрачных особ. Успех возможен в любых делах, но лишь при условии правильной расстановки приоритетов – поговорку о двух зайцах, которых нельзя поймать одновременно, вы вспомните не раз. Очень приятным обещает быть день для влюбленных, да и Стрельцам, находящимся в поиске своей «половинки» звезды обещают свое покровительство. Этот день подходит для посещения увеселительных заведений, отдыха на природе и участия в общественных мероприятиях: вам предстоит привлечь к себе немало внимания.

Козерог

Очень удачным и плодотворным будет этот день для тех, кто готов действовать решительно, трудиться упорно и прилагать усилия ради достижения поставленной цели. Преодоление трудностей дается легко – вы не только энергичны и упорны, но и изобретательны, что весьма кстати. Заключенные сделки будут выгодными, вас могут посетить замечательные идеи, касающиеся работы и карьеры. В отношениях с близкими могут возникнуть серьезные проблемы, вы не склонны к уступкам и компромиссам, что создает сложности в общении. Любимый человек не проявит снисходительности, на которую вы привыкли рассчитывать; постарайтесь все же не доводить дело до ссоры: помириться будет непросто.

Водолей

День развлечений и удовольствий, общения и отдыха. Не стоит рассчитывать на прилив трудового энтузиазма. Вряд ли у вас появится желание заниматься какими-то делами, решать свои или чужие проблемы. Что ж, сложившаяся ситуация позволяет радоваться жизни и приятно проводить время. Встречайтесь с друзьями, проводите досуг активно, не забывайте радовать родственников знаками внимания; ваш позитивный настрой заразителен, и нет ничего удивительного в том, что люди к вам тянутся. Возможны неожиданные романтические увлечения, не исключено и зарождение особого интереса к человеку, с которым вы давно знакомы. Сегодня вы можете доверять своей интуиции – ее подсказки не противоречат доводам здравого смысла. Жизненный потенциал высок.

Рыбы