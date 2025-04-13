Цветы вдов и безбрачия: эти семь растений ни в коем случае нельзя держать дома девушкам

Фикус

Фикус. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Раньше это растение очень уважали, поэтому цветок с большими мясистыми листьями стоял практически в каждом доме. Но теперь отношение к ней изменилось. Многие утверждают, что растение приносит женщинам несчастье в семейном плане. Если держать фикус дома, можно лишиться любимого. Поэтому это растение еще часто называют «цветком вдов».

Плющ

Такое растение точно нельзя выращивать у себя дома, ведь его еще наши предки называли отгоняющим мужчин. Наши прабабушки ни в коем случае не советовали незамужним девушкам держать в доме плющ. Соседства этот цветок не терпит.

Золотая лиана

Золотая лиана. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Золотая лиана, или сциндапсус – это довольно популярное растение, которое держат дома из-за пестрой окраски листьев. Однако, согласно народным поверьям, она забирает у мужчин, живущих в доме, сначала мужскую силу, потом здоровье, а позже даже жизнь. Лиана имеет длинный стебель, который иногда может достигать пяти метров, а также сердцевидные листья, которые располагаются на определенном расстоянии. Это значит, что женщина долго будет одинока.

Сансевиерия

Сансевиерия. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В народе это растение часто называют «щучий хвост». Она давно пользуется популярностью, ведь может жить практически без присмотра. Однако специалисты считают, что сансевиерия приносит в дом негативную энергию, направленную на разрушение семейного благополучия, тесную связь между женщиной и мужчиной.

Диффенбахия

Диффенбахия. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Прежде всего, следует отметить, что это ядовитое растение, представляющее опасность маленьким детям и домашним животным. Она выделяет вредные испарения, вызывающие головную боль. А у мужчин под влиянием этих испарений возникает убыль сексуальной активности, могут случаться сердечные приступы, обостряться хронические заболевания.

Хойя

Хойя. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Красивый и экзотический вьющийся цветок, который на самом деле является настоящим врагом мужчин. По народным поверьям хойя может отравить сильную половину семьи и привести к смерти. Наши предки связывали такие верования с цветами хойи, которые выглядят восковым и долго не увядают. А еще следует помнить, что листья этого растения ядовиты.

Японская рябина