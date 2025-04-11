Экс-первая леди Эвелин Ильвес скорбит о своем верном друге: как же красота может быть столь болезненной?

«Дорогой друг, который вместе со мной плыл по волнам жизни, сегодня отпраздновал свое 13-летие», - написала она тогда в посте в социальных сетях. «Я пообещала ему в один сырой и шумный вечер в центре Таллинна, что он сможет насладиться красотой сельской жизни и очарованием моря. И я так счастлива, что это обещание было выполнено, и умному и верному спутнику обеспечена прекрасная старость. Обнимаю и целую», - написала тогда Эвелин.