Экс-первая леди Эвелин Ильвес скорбит о своем верном друге: как же красота может быть столь болезненной?

Экс-первая леди Эвелин Ильвес сообщила в социальных сетях, что ушел из жизни ее верный друг, собака Шуберт, которому в феврале исполнилось 13 лет.
В социальных сетях бывшая первая леди и ныне работающая врачом по гигиене труда Эвелин Ильвес поделилась с подписчиками фотографией собаки Шуберта. Под фото она разместила стихотворение Марие Ундер.
Совсем недавно, в феврале, Шуберт отпраздновал свой 13-й день рождения.
«Дорогой друг, который вместе со мной плыл по волнам жизни, сегодня отпраздновал свое 13-летие», - написала она тогда в посте в социальных сетях. «Я пообещала ему в один сырой и шумный вечер в центре Таллинна, что он сможет насладиться красотой сельской жизни и очарованием моря. И я так счастлива, что это обещание было выполнено, и умному и верному спутнику обеспечена прекрасная старость. Обнимаю и целую», - написала тогда Эвелин.