Пассажирка поезда рассказала об отвратительном поведении попутчиков: будьте осторожны со столиком для еды

Как вы относитесь к тем людям, которые устраиваются в общественном транспорте с максимальным комфортом, не задумываясь о том, уместно ли это и приемлемо для других? Как бы вы отреагировали, если бы в непосредственной близости от вас происходило что-то действительно неприятное?