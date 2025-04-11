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Пассажирка поезда рассказала об отвратительном поведении попутчиков: будьте осторожны со столиком для еды

Перевод: Влада Лаевалинд
Поезд. Фото иллюстративное.
Поезд. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Как вы относитесь к тем людям, которые устраиваются в общественном транспорте с максимальным комфортом, не задумываясь о том, уместно ли это и приемлемо для других? Как бы вы отреагировали, если бы в непосредственной близости от вас происходило что-то действительно неприятное?

Пассажирка по имени Эшли недавно рассказала в социальных сетях о своем неприятном опыте, произошедшим в скоростном поезде Дели-Варанаси. Ее пост на Reddit с выразительным заголовком «Мы не заслуживаем хороших вещей» быстро привлек внимание.

Эшли описала, как пассажир, сидящий перед ней, снял обувь и поставил босые ноги на соседние сиденья, а самое ужасное - на поднос для еды. Именно на этот складной столик, куда обычно пассажиры ставят свою еду и принимают пищу.

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