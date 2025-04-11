Когда мы вспоминаем школьные годы, на поверхность всплывают истории, о которых в повседневной жизни мы обычно не задумываемся. Иногда потому, что воспоминания о них вызывают стыд, а иногда - потому, что в детстве мы не сразу осознавали, что происходящее было далеко не нормой.

Герли: Это была школа в маленьком поселке. В один день у меня была справка от физкультуры. Все играли в баскетбол, а я сидела с учителем на скамейке и наблюдала за одноклассниками. Учитель тоже жил в деревне, кажется, у него было что-то вроде маленького хозяйства. Во всяком случае, у него были куры. В какой-то момент он начал с нервами рассказывать, что у него проблема: петухи такие возбужденные, что куры бегают с окровавленными задницами. Не знаю, зачем он мне это рассказал, видимо, просто хотел выговориться.