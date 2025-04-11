ФОТО «Кто бы мог поверить»: королева Камилла раскрыла секрет их с Карлом брака

9 апреля король Великобритании Карл III и королева Камилла отметили 20-летие своего брака. Монаршая чета как раз находится в Италии, где журналисты спросили спросить Ее Величество, в чем секрет их многолетнего крепкого союза.

«20 лет, кто бы мог поверить, что уже 20 лет?» - спросила Камилла.

«В чем секрет? Я не знаю. Что ж, предполагаю, что это просто определенная дружба, в самом деле. Смеяться над одними и теми же вещами, справляться с жизнью», - добавила британская королева.

По словам избранницы короля Карла III, супруги договорились отпраздновать годовщину уже после возвращения домой. Камилла уже купила Карлу подарок.

«Да, у меня кое-что есть. Потому что это же фарфоровая свадьба», - призналась королева.

Она добавила, что во время тура по Италии по-настоящему отпраздновать годовщину не получилось бы, потому что у них насыщенная программа.

«Мы постоянно движемся в противоположных направлениях, как корабли ночью. Пролетаем мимо друг друга», - сказала Камилла.

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