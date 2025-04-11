Принц Гарри тайно приезжал в Украину

Об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов посетил центр Superhumans во Львове, где лечат раненых украинских военных. Центр предоставляет протезирование, реконструктивную хирургию и психологическую помощь бесплатно.

О неанонсированной поездке принца Гарри стало известно только тогда, когда он уже покинул Украину. Сам герцог Сассекский прослужил в британской армии 10 лет. Он стал вторым членом королевской семьи, который посетил Украину. В прошлом году Киев посетила герцогиня Эдинбургская Софи.

Принц Гарри во Львове. Фото: Superhumans Centre/REUTERS/Scanpix

На кадрах с визита видно, как герцог разговаривает с ранеными украинскими ветеранами. Он также встретился с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.