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Принц Гарри тайно приезжал в Украину

Принц Гарри во Львове
Принц Гарри во Львове Фото: Superhumans Centre/REUTERS/Scanpix

Принц Гарри прибыл в Украину с неанонсированным визитом в четверг, 10 апреля. Он встретился с украинскими защитниками, которые проходят лечение.

Об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов посетил центр Superhumans во Львове, где лечат раненых украинских военных. Центр предоставляет протезирование, реконструктивную хирургию и психологическую помощь бесплатно.

О неанонсированной поездке принца Гарри стало известно только тогда, когда он уже покинул Украину. Сам герцог Сассекский прослужил в британской армии 10 лет. Он стал вторым членом королевской семьи, который посетил Украину. В прошлом году Киев посетила герцогиня Эдинбургская Софи.

Принц Гарри во Львове.
Принц Гарри во Львове. Фото: Superhumans Centre/REUTERS/Scanpix

На кадрах с визита видно, как герцог разговаривает с ранеными украинскими ветеранами. Он также встретился с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.

В марте принц Уильям посетил школу украинских беженцев в Таллине, Эстония. Там он пообщался с детьми из Украины, поиграл в баскетбол и получил в подарок сине-желтый браслет в знак поддержки Украины.

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