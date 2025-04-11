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ОТДЫХ ИЛИ АД? Если заметили подобное в отеле, немедленно уезжайте

Фото статьи
Фото: Shutterstock

Туристический сезон уже на пороге. Мы все надеемся, что забронированный номер окажется уютным и безопасным. Но не все отели так безопасны, как может показаться на первый взгляд. Специалист по путешествиям перечисляет тревожные признаки, при виде которых стоит бежать без оглядки.

Эксперт по путешествиям Колин Пирсон перечисляет тревожные признаки, на которые стоит обратить внимание - особенно если ты в незнакомом городе и хочешь чувствовать себя в безопасности. Эти мелкие детали могут сделать поездку либо приятной… либо незабываемо неприятной.

1. Дверь плохо запирается? Время уходить!

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