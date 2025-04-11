ОТДЫХ ИЛИ АД? Если заметили подобное в отеле, немедленно уезжайте

Туристический сезон уже на пороге. Мы все надеемся, что забронированный номер окажется уютным и безопасным. Но не все отели так безопасны, как может показаться на первый взгляд. Специалист по путешествиям перечисляет тревожные признаки, при виде которых стоит бежать без оглядки.