ВИДЕО «Разбил мне сердце»: Настя Каменских намекнула на развод с Потапом

Настя Каменских в первой черно-белой части видео появилась со слезами на глазах, а в подписи было указано: «Он разбил мне сердце». Во второй части певица показала, как пережила разрыв и исцелилась. Артистка не добавила больших деталей, однако в комментариях фанаты звезды предположили, что она имела в виду свой брак с Потапом.

«Посмотри на себя, потом на него, потом снова на себя и забей на него. Ты шикарная женщина, он шо попало», «Зачем вам тот лысый дурак, Настя? Вы такая шикарная женщина», «​Никогда не понимала зачем Насте Потап», - пишут пользователи.

К слову, Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) заключили брак в 2019 году. Общих детей у звездной пары нет. Рэпер и певица официально говорят, что у них в отношениях все хорошо. Впрочем, поклонники последние годы подозревают пару в разрыве.

Потапу даже приписывали роман с другой женщиной. Ходили слухи, что он изменил Каменских с ее подругой и бывшей Позитива - дизайнером Анной Андрийчук. Впрочем, официально эти домыслы не были подтверждены.

А в интервью Юрию Дудю рэпер рассказывал, что у них с Каменских все хорошо. Более того, Потап хотел бы еще несколько раз стать отцом.