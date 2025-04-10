ФОТО 44-летняя Кристина Агилера снялась в откровенном прозрачном платье: «Горяча и беззаботна»

Образ в результате получился довольно откровенным. Но подписчики не стали стыдить 44-летнюю звезду и пришли от внешнего вида артистки в полный восторг, засыпав ее комплиментами.

«Как можно родиться одновременно с таким талантом и красотой?», «Где ваш трон, королева?», «Богиня красоты всех времен и вселенных. Слишком красива, чтобы быть реальной», - высказались комментаторы. Сама звезда подписала кадры коротко и ясно: «Горяча и беззаботна». Те недовольные, на кого чары знаменитости не подействовали, лишь вежливо поинтересовались, когда же она выпустит новый альбом.