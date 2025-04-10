Специалист о приютах для животных: за помощью часто обращаются лишь тогда, когда число кошек выходит из-под контроля

Весна и лето - это период интенсивной работы для Varjupaikade MTÜ, которая управляет семью приютами для животных, поскольку в это время туда поступает большое количество животных, а интерес людей к новым четвероногим друзьям, в отличие от зимы, значительно снижается. Однако нельзя заводить животное под воздействием эмоций - нужно учитывать, что это ответственность сроком до 20 лет. По словам представителя, в приют часто обращаются лишь тогда, когда популяция кошек уже стала слишком большой.