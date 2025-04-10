У Анжелики Хьюстон, сыгравшей в фильме «Семейка Аддамс», диагностировали рак

Американская актриса и режиссер Анжелика Хьюстон, которая сыграла роль Мортиши Аддамс в фильме «Семейка Аддамсов», сообщила, что у нее рак, пишет ТСН.
Тяжелую болезнь в знаменитости обнаружили в 2019 году после выхода ленты «Джон Уик 3», где она снималась. Актриса признается, что диагноз стал для нее настоящим шоком. Впрочем, рак заставил Анжелику Хьюстон переосмыслить свою жизнь и взглянуть на нее под другим углом.
«Это стало большим шоком, но это заставило меня осознать, чего я не должна делать, места, куда не стоит ходить. Одним из таких было восприятие жизни слишком серьезно. Поэтому теперь, когда появляется возможность, я смеюсь и стараюсь не делать из мухи слона», - признается артистка.
Знаменитость не стала раскрывать, какой вид рака у нее диагностирован. Вместо этого она призналась, что уже прошла лечение и четыре года находится в ремиссии. Тем не менее, актриса не относится легкомысленно к своему здоровью и регулярно проверяется у врачей.
Также Хьюстон призналась, что решилась, наконец, рассказать о своем диагнозе, чтобы стать примером для других. «Прошло уже четыре года, и это так много для меня значит! Это фантастическая вещь. Я очень горжусь собой, и мне очень повезло. У меня были великолепные врачи», - делится актриса.