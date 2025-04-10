У актрисы, сыгравшей в фильме «Семейка Аддамс», диагностировали серьезное заболевание

Тяжелую болезнь в знаменитости обнаружили в 2019 году после выхода ленты «Джон Уик 3», где она снималась. Актриса признается, что диагноз стал для нее настоящим шоком. Впрочем, рак заставил Анжелику Хьюстон переосмыслить свою жизнь и взглянуть на нее под другим углом.

«Это стало большим шоком, но это заставило меня осознать, чего я не должна делать, места, куда не стоит ходить. Одним из таких было восприятие жизни слишком серьезно. Поэтому теперь, когда появляется возможность, я смеюсь и стараюсь не делать из мухи слона», - признается артистка.

Знаменитость не стала раскрывать, какой вид рака у нее диагностирован. Вместо этого она призналась, что уже прошла лечение и четыре года находится в ремиссии. Тем не менее, актриса не относится легкомысленно к своему здоровью и регулярно проверяется у врачей.