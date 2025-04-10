Супермодель Паулина Поризкова опубликовала фото в бикини в честь своего 60-летия

«Сегодня достигла 60-го уровня! Благодарна, вдохновлена, полна радости и слишком занята, наслаждаясь всем этим, чтобы писать больше. Спасибо всем за пожелания, я их ценю», - подписала кадр чешская модель.

Поризкова известна не только своей успешной модельной карьерой: последние годы она активно выступает против эйджизма. Модель не красит волосы и не носит макияж, публикует фото в обнаженном виде, на критику которых она неоднократно отвечала хейтерам, призывая их научиться любить себя и перестать завидовать. В ответ ее обвиняют в лицемерии и заявляют, что легко выступать против эйджизма, когда у тебя есть деньги, идеальная фигура и доступ к высококлассным медицинским и бьюти-услугам: в Сети считают, что «естественное старение» Поризковой не имеет ничего общего с естественным старением миллионов обычных женщин.