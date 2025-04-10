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Страну накрыл «Спермагеддон»: жители Эстонии недоумевают, а сексолог успокаивает

Фото статьи
Фото: Коллаж Rus.Postimees

«Скоро дойдем до детской порнографии в кино!» - возмущаются жители Эстонии в Facebook, обсуждая фильм «Спермагеддон», который появится на экранах страны уже на следующей неделе. У многих афиша и трейлер к фильму вызвали бурную реакцию, кто-то же отметил, что сексуальное образование крайне важно. Но что об этом думает психолог-сексолог? 

«Спермагеддон» - норвежский фильм про двух сперматозоидов, которые спокойно жили до момента, пока их хозяин не нашел себе девушку. Главные герои отправляются в тяжелое путешествие до яйцеклетки, проходя через трудности в виде противозачаточных и спермициды.

В эстонских кинотеатрах фильм разрешено смотреть с 16, в Норвегии - с 12, но в сопровождении взрослых можно и с 9 лет. На сайте крупнейшей в мире базе данных о кинематографе (IMDB - прим.ред) не указано возрастное ограничение, но обозначено, что фильм относится к жанру «анимация для взрослых».

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