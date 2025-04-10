Грядет «Спермагеддон»: жители Эстонии недоумевают, а сексолог успокаивает

«Скоро дойдем до детской порнографии в кино!» - возмущаются жители Эстонии в Facebook, обсуждая фильм «Спермагеддон», который появится на экранах страны уже на следующей неделе. У многих афиша и трейлер к фильму вызвали бурную реакцию, кто-то же отметил, что сексуальное образование крайне важно. Но что об этом думает психолог-сексолог?
«Спермагеддон» - норвежский фильм про двух сперматозоидов, которые спокойно жили до момента, пока их хозяин не нашел себе девушку. Главные герои отправляются в путешествие до яйцеклетки, проходя через трудности в виде противозачаточных и спермициды.