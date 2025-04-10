Грядет «Спермагеддон»: жители Эстонии недоумевают, а сексолог успокаивает

«Спермагеддон» - норвежский фильм про двух сперматозоидов, которые спокойно жили до момента, пока их хозяин не нашел себе девушку. Главные герои отправляются в путешествие до яйцеклетки, проходя через трудности в виде противозачаточных и спермициды.

В кинотеатрах Эстонии мультфильм разрешено смотреть с 16 лет, в Норвегии - с 12, но в сопровождении взрослых можно и с 9! На сайте крупнейшей в мире базе данных о кинематографе IMDB не указано возрастное ограничение, но обозначено, что «Спермагеддон» относится к жанру «анимация для взрослых».