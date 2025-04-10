ВНОВЬ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ Одного из печально известных в Эстонии близнецов-мошенников обвиняют в хулиганстве

Тартуский уездный суд в четверг утром рассмотрел жалобу Тийта Мяртмана на решение Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны (PPA) по делу о проступке, касающемся инцидента, произошедшего в июне 2023 года в Тартуском прикладном колледже, в ходе которого был поврежден ценный монитор. Хотя PPA обвиняет Мяртмана в порче экрана и использовании грубых выражений, сам он своей вины не признает.
Имя одного из близнецов-бизнесменов Тийта Мяртмана (39) неоднократно появлялось на страницах СМИ. Близнецы-бизнесмены Тийт и его брат Теэт Мяртман (ранее известные под фамилией Кяэпа - прим. ред.), стали известны общественности в 2010 году благодаря программе Võsareporter. Тогда рабочий, оставшийся без зарплаты, требовал свои деньги от близнецов. Выяснилось, что братья не выплатили своим сотрудникам обещанные деньги за укладку брусчатки.