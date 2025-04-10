ВНОВЬ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ Одного из печально известных в Эстонии близнецов-мошенников обвиняют в хулиганстве

Тартуский уездный суд в четверг утром рассмотрел жалобу Тийта Мяртмана на решение Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны (PPA) по делу о проступке, касающемся инцидента, произошедшего в июне 2023 года в Тартуском прикладном колледже, в ходе которого был поврежден ценный монитор. Хотя PPA обвиняет Мяртмана в порче экрана и использовании грубых выражений, сам он своей вины не признает.