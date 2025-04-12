Что будет, если есть бананы каждый день: вот что произойдет

В одном банане содержится 3 г клетчатки, которую большинство людей не дополучает из своего рациона. Клетчатка, как уже говорили выше, дольше сохраняет чувство сытости. Кроме этого, пектин, содержащийся в бананах, помогает организму эффективнее избавляться от токсинов, то есть, это такая себе «метла» для кишечника.

Кстати, пектина больше в более зеленых или слегка спелых бананах, чем в перезрелых. Бананы также содержат тип клетчатки, который работает как пребиотики и улучшает работу кишечника.

Полезны для сердца

Эти фрукты - отличный источник калия, в одном среднем банане его содержится 422 мг и это 9 процентов от рекомендуемой суточной дозы. Калий очень важен для здоровья сердца, поэтому бананы обычно советуют включать в рацион людям с рисками или диагнозами сердечных заболеваний. Также калий помогает снизить артериальное давление - одну из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний.

Банановый смузи или овсянка с бананом на ночь способствуют здоровью сердца.

Снижают риск рака

Менее известный факт о бананах - они богаты антиоксидантами, которые могут обладать противораковым эффектом, особенно при раке поджелудочной и молочной железы. Высокое содержание антиоксидантов помогает организму контролировать воспаление и повреждение тканей, что становится причиной болезней сердца, диабета, рака и других.