ГОРОСКОП НА 11 АПРЕЛЯ Львам не стоит переживать из-за мелочей, а Весов ждут разногласия в отношениях

Рак

День сильных волнений и больших радостей. Старайтесь не идти на поводу у эмоций, действуйте осмотрительно и принимайте решения без спешки. Наиболее мудрые представители знака смогут значительно улучшить свою жизнь, хотя им и придется преодолеть ради этого некоторые трудности. Желательно воздержаться от поездок, покупок товаров зарубежного производства, посещения ресторанов с экзотической кухней. А вот общение с иностранцами может быть весьма приятным и познавательным. Семейные связи становятся более прочными, проблемы больше не кажутся неразрешимыми, а вы можете почувствовать себя по-настоящему спокойно в окружении близких людей. Возможно получение дорогих подарков, знаков внимания от человека, к которому вы неравнодушны.

Лев

Этот день вряд ли запомнится вам интересными событиями или подарит значительные перемены к лучшему. Однако он пройдет довольно спокойно, если вы не станете суетиться и переживать из-за мелочей. Смиритесь с тем, что не все планы удастся реализовать, и воспользуйтесь передышкой, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы вырабатывать тактику и стратегию, строить планы на будущее. Если предпринимать решительные действия все же необходимо, не ждите помощи со стороны: поставленных целей придется добиваться самостоятельно. Физические нагрузки и занятия спортом – именно то, что вам нужно для хорошего настроения, оптимизма и уверенности в себе.

Дева