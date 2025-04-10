Дочь покойной Анастасии Заворотнюк родила первенца

Радостную новость 29-летняя блогер и модель Анна Заворотнюк объявила в своем Instagram. Дочь актрисы родила мальчика. Сын Анны появился на свет 2 апреля. Мальчику дали красивое имя - Марсель, пишет ТСН.
Модель уже выписалась из роддома и опубликовала в Instagram короткий ролик. В частности, Анна Заворотнюк показала комнату, украшенную голубыми и синими гелевыми воздушными шариками, а в центре находилась люлька, в которой спал Марсель.
«Добро пожаловать в мир, свет моей души», - подписала кадры с сыном модель.
Анна Заворотнюк скрывает личную жизнь. Известно, что она замужем, а познакомилась с мужем еще во время учебы в США. С избранником модель по большей части проживает в Дубае.
Отметим, Анна - дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет после длительной борьбы с раком головного мозга четвертой стадии. О войне в Украине дочь артистки никаких комментариев не делала. Впрочем, она несколько раз отмечала в фотоблоге, что хочет, чтобы скорее наступил мир.