Дочь покойной Анастасии Заворотнюк родила первенца

Модель уже выписалась из роддома и опубликовала в Instagram короткий ролик. В частности, Анна Заворотнюк показала комнату, украшенную голубыми и синими гелевыми воздушными шариками, а в центре находилась люлька, в которой спал Марсель.

«Добро пожаловать в мир, свет моей души», - подписала кадры с сыном модель.

Анна Заворотнюк скрывает личную жизнь. Известно, что она замужем, а познакомилась с мужем еще во время учебы в США. С избранником модель по большей части проживает в Дубае.