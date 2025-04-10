ФОТО «Это не я!» Генерал Мартин Херем предупреждает о мошенниках в Facebook

«Решайте сами, но это не я, - говорит он о фальшивых аккаунтах. - Помимо моего настоящего аккаунта, есть еще три фейковых».

Херем отмечает, что Facebook их не блокирует, потому что они пока ничего плохого не сделали.

В комментариях под публикацией Херема добавляет, что написал пост на всякий случай, ведь в какой-то момент через эти аккаунты мошенники могут рассылать подозрительные ссылки и «просьбы о помощи».

Публикация Мартина Херема в Facebook. Фото: Kuvatõmmis Facebookist / Martin Herem

«Это фотография Мартина Херема с цветами, конечно, выглядит симпатично. Картинка профиля - нежная роза, а в посте - красивый пион», - шутит один из комментаторов. «Это действительно очень похоже на меня... Но это не я!» - отвечает Херем.

Некоторые пользователи отмечают под постом Херема, что уже видели эти фейковые аккаунты.

«Я тоже получил от них запрос на добавления в друзья, но аккаунт показался подозрительным, и я пожаловался на него», - пишет один из комментаторов. «Ну если Мартин Херем уже мой "друг", а потом появляется без каких-либо фото еще один Херем, который хочет добавить меня в друзья... То мне точно стоит вернуть все свои медали и звания, если я настолько глуп...» - шутит другой.

С фейковыми аккаунтами также сталкивались и другие публичные личности, например, Керсти Кальюлайд. Несколько лет назад был создан фейковый аккаунт Уку Сувисте. Через фальшивый профиль певцы мошенники пытались выманить деньги у людей из его списка друзей.