ФОТО «Это не я!» Генерал Мартин Херем предупреждает о мошенниках в Facebook

«Кто-то пытается найти друзей с помощью моего фейкового аккаунта!» - жалуется генерал Мартин Херем в социальных сетях, объясняя: в Facebook создали несколько фальшивых профилей с его именем.
«Решайте сами, но это не я, - говорит он о фальшивых аккаунтах. - Помимо моего настоящего аккаунта, есть еще три фейковых».
Херем отмечает, что Facebook их не блокирует, потому что они пока ничего плохого не сделали.
В комментариях под публикацией Херема добавляет, что написал пост на всякий случай, ведь в какой-то момент через эти аккаунты мошенники могут рассылать подозрительные ссылки и «просьбы о помощи».
«Это фотография Мартина Херема с цветами, конечно, выглядит симпатично. Картинка профиля - нежная роза, а в посте - красивый пион», - шутит один из комментаторов. «Это действительно очень похоже на меня... Но это не я!» - отвечает Херем.
Некоторые пользователи отмечают под постом Херема, что уже видели эти фейковые аккаунты.
«Я тоже получил от них запрос на добавления в друзья, но аккаунт показался подозрительным, и я пожаловался на него», - пишет один из комментаторов. «Ну если Мартин Херем уже мой "друг", а потом появляется без каких-либо фото еще один Херем, который хочет добавить меня в друзья... То мне точно стоит вернуть все свои медали и звания, если я настолько глуп...» - шутит другой.
С фейковыми аккаунтами также сталкивались и другие публичные личности, например, Керсти Кальюлайд. Несколько лет назад был создан фейковый аккаунт Уку Сувисте. Через фальшивый профиль певцы мошенники пытались выманить деньги у людей из его списка друзей.
Крупные суммы также выманили у друзей музыканта и режиссера Марта Сандера. Мошенники просили 1250 евро за личную встречу с Сандером.