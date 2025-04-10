ФОТО Уже такой большой! Популярные эстонские музыканты отпраздновали второй день рождения сына

В апреле 2023 года музыканты Карл-Эрик Таукар и Керли Кивилаан впервые стали родителями.

«Привет, сын!» - написала тогда Керли в Instagram, сообщив, что их сын родился 9 апреля. «Спасибо, коллектив Пельгулиннаского родильного дома, за то, что так хорошо о нас заботились, мы вам бесконечно благодарны».

А в среду пара уже отпраздновала два года со дня рождения их сына Томми!

«Вот так незаметно мужчине уже два года», - отметил Таукар в Instagram story под милым снимком.

Сыну эстонских музыкантов исполнилось два года. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

В декабре Таукар в программе Hommik Anuga рассказал, что старается быть таким же хорошим родителем, как и мать его сына Керли, которая, по его словам, более заботливая и нежная. «Я очень благодарен, что она вошла в мою жизнь», - сказал Таукар в то время, когда их сыну было восемь месяцев. «Я такой отец, который пытается быть таким же хорошим, как мать, потому что она лучше меня... Моему ребенку очень повезло, потому что у него замечательная мама. Я стараюсь быть похожим на нее», - добавил он.

На протяжении этих лет они не слишком часто публиковали фото сына в социальных сетях.

«У нас есть договоренность, что когда он подрастет настолько, что захочет появиться на фото, тогда ладно. Пока он не может выразить свои мысли, мы избегаем этого. Фото ведь остаются в интернете навсегда», - сказал Таукар в программе Telehommik некоторое время назад.