ЖУТКИЕ КАДРЫ То, что произошло на похоронах отца, шокировало всю семью

21 марта в Пенсильвании (США) произошла жуткая история во время похорон Бенджамина Авилеса. Платформа с людьми вокруг гроба обрушилась и привела к довольно серьезным травмам присутствующих. Сообщается, что травмы оказались, к счастью, не смертельными.

Многие члены семьи засняли этот момент на видео. Сын покойного Бенджамин получил серьезные травмы, когда гроб придавил его, и он потерял сознание, уткнувшись лицом в грязь.

«Гроб лежал на нем, и он потерял сознание», - рассказала падчерица покойного Марибель Родригес.

Семья обвинила в произошедшем халатных работников кладбища и похоронного бюро, предполагая, что платформа находилась в аварийном состоянии. Родригес утверждает, что конструкция была шаткой и неустойчивой.

«Все это дрожало, шаталось, вся платформа была мокрой. Я думаю, они должны извиниться. Мы заслуживаем какую-то компенсацию, ведь церемония была прервана. Ничего не было сделано должным образом», - пояснила она.

Бенджамин Авилес скончался от сердечного приступа. В некрологе покойного его описывают как «человека многих талантов», который умел ремонтировать автомобили, и для этого даже не нужны были специальное образование или навыки.