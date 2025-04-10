Дочь Уиллиса показала фото отца в парике с бигуди и рассказала о его традиции на день рождения

Талула Уиллис рассказала, что на день рождения в их семье всегда было два торта.

«Один – чтобы съесть, а второй – чтобы размазать нам по лицу. Чистая традиция Уиллиса», – поделилась она.

Дочь актеров добавила, что ей повезло – детство у нее было счастливое.

«Мне хотелось бы раньше знать, насколько прекрасно бывает, когда двое родителей позволяют себе быть такими же причудливыми, как мои», – написала Талула Уиллис.

На архивном фото она позирует с кремом от торта на лице. Рядом зафиксированы Деми Мур и Брюс Уиллис, на голове у которого парик с бигуди.

Брюс Уиллис дважды был женат. От брака с Деми Мур у него есть три дочери: Румер (1988), Скаут (1991) и Талула (1994).

В марте 2009 года актер женился на британской актрисе Эмме Хемминг. Она младше актера на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Мейбел Рэй (2012) и Эвелин Пенн (2014).