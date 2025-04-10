Дочь Уиллиса показала фото отца в парике с бигуди и рассказала о его традиции на день рождения

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Талула Уиллис 9 апреля в Instagram опубликовала архивную фотографию со своими родителями, пишет Гордон.
Талула Уиллис рассказала, что на день рождения в их семье всегда было два торта.
«Один – чтобы съесть, а второй – чтобы размазать нам по лицу. Чистая традиция Уиллиса», – поделилась она.
Дочь актеров добавила, что ей повезло – детство у нее было счастливое.
«Мне хотелось бы раньше знать, насколько прекрасно бывает, когда двое родителей позволяют себе быть такими же причудливыми, как мои», – написала Талула Уиллис.
На архивном фото она позирует с кремом от торта на лице. Рядом зафиксированы Деми Мур и Брюс Уиллис, на голове у которого парик с бигуди.
Брюс Уиллис дважды был женат. От брака с Деми Мур у него есть три дочери: Румер (1988), Скаут (1991) и Талула (1994).
В марте 2009 года актер женился на британской актрисе Эмме Хемминг. Она младше актера на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Мейбел Рэй (2012) и Эвелин Пенн (2014).
30 марта 2022 года семья Уиллиса объявила о завершении его кинокарьеры из-за проблем со здоровьем – тогда у него диагностировали афазию (нарушение речи). Через год семья артиста заявила, что его состояние ухудшилось, а медики поставили ему диагноз «фронтотемпоральная деменция». «К сожалению, проблемы с общением – это только один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс», – написала тогда его жена.