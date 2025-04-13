Сатира под гитару: Семен Слепаков едет в Таллинн с большим концертом

Есть вещи, которые не требуют объяснений, и люди, которых не нужно представлять. Семен Слепаков - как раз из таких: продюсер, автор культовых шоу, создатель популярного YouTube-канала и, конечно, мастер слова, чьи песни моментально разлетаются на цитаты.