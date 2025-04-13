Сатира под гитару: Семен Слепаков едет в Таллинн с большим концертом

Артист Семен Слепаков возвращается в Таллинн.
Есть вещи, которые не требуют объяснений, и люди, которых не нужно представлять. Семен Слепаков - как раз из таких: продюсер, автор культовых шоу, создатель популярного YouTube-канала и, конечно, мастер слова, чьи песни моментально разлетаются на цитаты.
14 сентября Семен Слепаков выступит в Таллинне с большим концертом. Его шоу - это уникальный микс острой сатиры, живого звучания и хитов, которые знают наизусть!
От легендарных «народных» композиций до новых актуальных номеров - каждое выступление попадает точно в цель. Фирменный интеллектуальный юмор, пикантные шутки и живое общение со зрителями превращают концерт в настоящий диалог.
Начало продажи билетов: 17 апреля в 9:00, ЗДЕСЬ!