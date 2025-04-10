ФОТО Ученые возродили лютоволков: с ними уже сфотографировался автор «Игры престолов»

Далласская биотех-компания Colossal Biosciences с капитализацией объявила о прорыве в амбициозном проекте по возрождению вымерших видов.
Компания сообщила о создании трех ужасных волков (Aenocyon dirus) - вида, исчезнувшего с лица Земли более 12 000 лет назад, пишет Bloomberg.
Частная компания Colossal впервые привлекла внимание в 2022 году, объявив о планах возродить шерстистого мамонта. Но пока им удалось создать лишь шерстистую мышь. Теперь же ее команда представила трех лютоволчат: мальчики Ромул и Рем - в честь братьев, которые, по легенде, были вскормлены волчицей и основали Рим - родились 1 октября 2024 года. Девочка Кхалиси - в честь героини «Песни льда и пламени» и «Игры престолов» - родилась 30 января 2025 года.
Компания внесла изменения в ДНК серого волка (Canis lupus). Затем, используя в качестве суррогата крупных собак, ученые при помощи кесарева сечения произвели на свет трех щенков.
О своем новом достижении Colossal Biosciences объявила с помпой: ужасный волк по имени Рем оказался на обложке журнала Time.
Международные эксперты, не аффилированные с Colossal Biosciences, не спешат признавать успех компании и говорят, что речь идет в лучшем случае о гибриде, а не о возрождении вымершего вида.
По сравнению со щенятами серого волка, у Рема, Ромула и Кхалиси - более мощные плечи, более крупный череп и челюсть, более мускулистые ноги. Но самое заметное отличие - это их белоснежная шерсть, пишет Би-би-си.
Сейчас щенята живут в экологическом заповеднике площадью 800 га, который принадлежит Colossal Biosciences. Компания планирует внимательно наблюдать за ними на протяжении всей их жизни, чтобы понять, не привели ли генные модификации к каким-то неожиданным эффектам.
Чтобы «возродить» ужасного волка, ученые из Colossal Biosciences внесли 20 изменений в 14 генов серого волка. Но чтобы понять, какие именно изменения в какие гены они хотят внести, им нужен был образец вымершего вида.
Ученые использовали два образца, которые им предоставили музеи. Один -найденный в Огайо зуб ужасного волка, которому около 13 тыс. лет. Второй - найденная в Айдахо кость; ее возраст оценивается в 72 тыс. лет.
Главный научный сотрудник Colossal, доктор Бет Шапиро, рассказала, что для выделения ДНК пришлось исследовать 72 000-летний череп из Айдахо и 13 000-летний зуб из Огайо. Затем учёные отредактировали 20 генов серых волков, усилив признаки ужасных волков: размер, мускулатуру и белую шерсть. Модифицированные клетки имплантировали суррогатным собакам-матерям.
«Когда первого ужасного волчонка извлекли через кесарево, я протёр его полотенцами, чтобы он вдохнул, - вспоминает глава отдела животных Colossal Мэтт Джеймс. - Боже, он был огромным. А потом в комнате воцарилась тишина: мы осознали, что держим первого за 12 000 лет».
Автор саги «Игра престолов» Джордж Мартин вместо того, чтобы наконец закончить шестую часть саги «Песнь Льда и Огня», которую он пишет уже более 10 лет, успел сфотографироваться с лютоволчонком.
По его словам, он знал о планах ученых по возрождению этих животных, и молчал. «Я молчал несколько месяцев, потому что пообещал, но умираю, как хочу рассказать об этом миру. Лютоволк вернулся!» - написал Мартин.