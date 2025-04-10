ФОТО Ученые возродили лютоволков: с ними уже сфотографировался автор «Игры престолов»

Компания сообщила о создании трех ужасных волков (Aenocyon dirus) - вида, исчезнувшего с лица Земли более 12 000 лет назад, пишет Bloomberg.

Частная компания Colossal впервые привлекла внимание в 2022 году, объявив о планах возродить шерстистого мамонта. Но пока им удалось создать лишь шерстистую мышь. Теперь же ее команда представила трех лютоволчат: мальчики Ромул и Рем - в честь братьев, которые, по легенде, были вскормлены волчицей и основали Рим - родились 1 октября 2024 года. Девочка Кхалиси - в честь героини «Песни льда и пламени» и «Игры престолов» - родилась 30 января 2025 года.

Компания внесла изменения в ДНК серого волка (Canis lupus). Затем, используя в качестве суррогата крупных собак, ученые при помощи кесарева сечения произвели на свет трех щенков.

О своем новом достижении Colossal Biosciences объявила с помпой: ужасный волк по имени Рем оказался на обложке журнала Time.

Щенок лютоволка подкрепляется молоком. Фото: Colossal Biosciences/AP/Scanpix

Международные эксперты, не аффилированные с Colossal Biosciences, не спешат признавать успех компании и говорят, что речь идет в лучшем случае о гибриде, а не о возрождении вымершего вида.

По сравнению со щенятами серого волка, у Рема, Ромула и Кхалиси - более мощные плечи, более крупный череп и челюсть, более мускулистые ноги. Но самое заметное отличие - это их белоснежная шерсть, пишет Би-би-си.