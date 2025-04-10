ЕЁ НАГРАДИЛ ПУТИН Кристина Орбакайте попала в скандал в Литве: вмешался даже премьер-министр

Концерт Орбакайте в Вильнюсе запланирован на 31 мая. 25 мая Орбакайте должна выступить в концертном зале Alexela в Таллинне, а 1 июня - в латвийской Юрмале.

Однако в Литве в социальных сетях поднялась волна возмущения по поводу приезда поп-звезды. Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас призвал организаторов запросить у исполнительницы ее позицию по войне в Украине и представить ответ общественности.

Как сообщает LRT, специалист по коммуникациям Иева Чепайте вспомнила, что Орбакайте публично не осудила начало полномасштабной войны, а в 2022 году выступила во временно оккупированном Крыму. Поэтому она обратилась к организаторам мероприятия, компании Show Life, с ироническим вопросом: «Рубли одерживают верх над ценностями, или вы сами немного дружите с Путиным?»

Впоследствии в скандал вмешался и премьер-министр Литвы Гинтаутас Палюцкас. Политический деятель призвал организаторов концерта Кристины Орбакайте обратиться к певице с просьбой четко объяснить свою позицию по поводу войны.

«Я видел в интернете фотографию, очень старую, где Орбакайте получает какую-то награду от Владимира Путина. Если мы посмотрим на 20-летний период, то есть много людей, которые имели какие-то отношения с ним. Но их позиция по поводу войны в Украине сейчас, очевидно, важнее. Организаторы концерта имеют возможность задать этот вопрос», - отметил премьер-министр.