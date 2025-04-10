ЕЁ НАГРАДИЛ ПУТИН Кристина Орбакайте попала в скандал в Литве: вмешался даже премьер-министр

Вокруг дочери российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой, исполнительницы Кристины Орбакайте разгорелся скандал в Литве. 31 мая в Вильнюсе запланирован концерт артистки, против которого высказались общественные деятели, отметив, что ее выступление - это попытка замарать литовскую культуру «плесенью русского мира», пишет Obozrevatel.
Концерт Орбакайте в Вильнюсе запланирован на 31 мая. 25 мая Орбакайте должна выступить в концертном зале Alexela в Таллинне, а 1 июня - в латвийской Юрмале.
Однако в Литве в социальных сетях поднялась волна возмущения по поводу приезда поп-звезды. Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас призвал организаторов запросить у исполнительницы ее позицию по войне в Украине и представить ответ общественности.
Как сообщает LRT, специалист по коммуникациям Иева Чепайте вспомнила, что Орбакайте публично не осудила начало полномасштабной войны, а в 2022 году выступила во временно оккупированном Крыму. Поэтому она обратилась к организаторам мероприятия, компании Show Life, с ироническим вопросом: «Рубли одерживают верх над ценностями, или вы сами немного дружите с Путиным?»
Впоследствии в скандал вмешался и премьер-министр Литвы Гинтаутас Палюцкас. Политический деятель призвал организаторов концерта Кристины Орбакайте обратиться к певице с просьбой четко объяснить свою позицию по поводу войны.
«Я видел в интернете фотографию, очень старую, где Орбакайте получает какую-то награду от Владимира Путина. Если мы посмотрим на 20-летний период, то есть много людей, которые имели какие-то отношения с ним. Но их позиция по поводу войны в Украине сейчас, очевидно, важнее. Организаторы концерта имеют возможность задать этот вопрос», - отметил премьер-министр.
Со своей стороны, эксперт по вопросам обороны и безопасности Ауримас Навис акцентировал внимание на том, что в настоящее время война происходит не только физически на украинских землях, но и информационно. По его словам, выступление Орбакайте в Литве может быть одним из проявлений российской пропаганды.
«Мы не всегда видим, что к нам кто-то приезжает, чтобы дать концерт, показать спектакль или балет. Но мы попадаем на крючок и выделяем на государственном уровне или частными компаниями средства на какие-то мероприятия или деятельность, которая распространяет культуру «русского мира», - высказался специалист. - Мы всегда хотим оглядываться назад на российскую культуру из-за постсоветской ментальности. Поэтому она нам кажется приемлемой и даже приятной. И россияне этим пользуются».
В Министерстве культуры страны отметили, что сейчас на всех граждан РФ, желающих попасть на территорию Литвы, накладываются определенные ограничения и такие лица проходят строгий отбор. Однако, по словам представителей органа власти, ситуация с Кристиной Орбакайте несколько отличается, поскольку у нее гражданство Литвы.
Напомним, что в 2014 году Кристина Орбакайте поехала во временно оккупированный россиянами Крым с концертом. Позже из-за такого решения артистка была занесена в базу «Миротворец». После начала полномасштабной войны она ни разу не высказалась против террористической деятельности Кремля, несмотря на то, что уехала из РФ. В течение некоторого времени певица продолжала летать в Россию, чтобы сниматься для пропагандистских телеканалов и давать концерты.