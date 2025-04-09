Жизнь заключенного, отбывавшего наказание за сексуальное насилие над детьми, внезапно оборвалась за решеткой

48-летнего Роберта Э. Коула обнаружили без сознания утром в пятницу, 4 апреля, около 6:30 в его камере в государственной тюрьме Мьюл-Крик, расположенной примерно в часе езды к востоку от Сакраменто.

Когда сотрудники прибыли в камеру, они начали реанимационные мероприятия и вызвали скорую помощь, сообщило в заявлении Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии (CDCR). Однако парамедики констатировали смерть Коула в 6:43.

Правоохранительные органы выясняют, мог ли 36-летний Джастин П. Уэлш, его сокамерник, быть причастен к смерти Коула.

Коул был этапирован в тюрьму Мьюл-Крик в 2019 году после того, как получил пожизненный срок за сексуальное насилие над детьми - его жертвами были подростки в возрасте от 10 до 18 лет.

Уэлш прибыл в ту же тюрьму в 2023 году после того, как был осужден на 18 лет за причинение телесных повреждений лицу, над которым он уже ранее совершал насилие. Против него также были выдвинуты дополнительные обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, включая случаи домашнего насилия.

По словам представителей властей, на время расследования Уэлш помещен в одиночную камеру с ограниченным доступом.